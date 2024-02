REAL: il manga riprende un ritmo interessante, il capitolo 97 arriva a maggio 2024

I fan di REAL una delle opere più delicate, rilevanti per le tematiche affrontate, e incredibilmente intime realizzate da Takehiko Inoue, conosciuto principalmente per lo spokon di successo Slam Dunk, aspettano da novembre 2020 un nuovo volume, e dopo tutta questa attesa finalmente il maestro sembra essere tornato a lavorare con costanza.

Come è noto, Inoue tende ad elaborare sviluppi narrativi e a ricercare quella che, secondo lui, è la maniera migliore, perfetta, per raccontare ciò che ha in mente e proseguire la storia iniziata ormai nel lontano 1999. Questo suo approccio alla serializzazione si espande per tutte le sue produzioni principali, basti pensare che anche Vagabond, dove viene raccontata a fondo la vita di Musashi Miyamoto, uno dei migliori samurai della storia, risente di continue pause.

Tuttavia, sembra che Inoue abbia ritrovato la giusta ispirazione per proseguire con un buon ritmo produttivo REAL, dato che dopo la conferma dell’arrivo del capitolo 96 il 22 febbraio 2024, è arrivato anche l’annuncio che l’appuntamento successivo con il profondo spokon è già stato fissato per il mese di maggio 2024, come potete anche vedere dal post riportato in fondo alla pagina di MangaMoguraRE, insider dimostratosi più che attendibile in svariate occasioni.

Dunque, gli appassionati di REAL riceveranno per la prima volta dopo diverso tempo, una pubblicazione più o meno regolare, visti i tre mesi di distanza mantenuti finora tra un capitolo e l’altro a partire dal novantacinquesimo. Per concludere, ricordiamo che nel mese di dicembre 2023 Inoue aveva parlato anche di voler tornare a lavorare su Vagabond, e vi lasciamo alla nostra recensione di The First Slam Dunk, film che ha segnato il debutto alla regia del maestro Inoue.