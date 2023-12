Real, il manga di Takehiko Inoue andrà in pausa fino a febbraio 2024

Il capitolo 95 di Real, pubblicato lo scorso 30 novembre sul 53º numero di Weekly Young Jump di Shueisha, coinciderà con l'ultima pubblicazione del manga nel 2023. La serie scritta e disegnata da Takehiko Inoue, infatti, rimarrà in pausa fino a febbraio 2024.

È nota ormai da tempo la difficoltà di Inoue di serializzare settimanalmente – se non addirittura, mensilmente – le proprie opere. Un dato che non riguarda solamente Real, ma che concerne anche l'altro suo manga di lungo corso: cioè Vagabond. Entrambi i fumetti, infatti, hanno vissuto in questi anni una serializzazione decisamente altalenante, tanto che del primo sono stati pubblicati solamente un pugno di capitoli in un lustro; mentre del secondo non si ha alcuna notizia su una sua eventuale ripresa - con Vagabond che rimane in pausa ormai da quasi una decade.

Considerati gli intervalli temporali tra una pubblicazione e l'altra, i tempi di attesa per Real appaiono decisamente ridotti. Inoltre Inoue, dopo le fatiche attraversate per portare sullo schermo il suo lungometraggio di debutto - cioè The First Slam Dunk - sembra finalmente pronto a canalizzare le energie rimaste nei suoi due (più che iconici) manga.

Poi certo, la carta d'identità dell'autore rimane indubbiamente un dato da considerare. Inoue ha quasi sessant'anni, e sappiamo quanto il lavoro da mangaka sia fisicamente (e psicologicamente) provante per un uomo di quell'età. Un fattore, questo, da non sottovalutare, specialmente se lo leghiamo alla precisione quasi maniacale con cui il fumettista realizza ogni sua opera, con tutto ciò che ne deriva in termini di impegno, tempo ed energie profuse.

Inoltre non è ancora chiaro se The First Slam Dunk avrà o meno un sequel, un dato che potrebbe dilungare ulteriormente i tempi di serializzazione dei suoi due manga. Per adesso siamo sicuri che Real tornerà con il capitolo 96 il prossimo febbraio. Sperando che il sensei ritrovi a breve la condizione psicofisica migliore per portare a termine tutti i suoi (più che ineguagliabili) lavori.