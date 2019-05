Real, il manga di Takehiko Inoue, ritorna mentre Rikudo si conclude

Il mangaka Takehiko Inoue è uno dei più apprezzati nell'attuale generazione grazie alla capacità di creare personaggi ben caratterizzati e per la sua grande capacità nei disegni. Tuttavia, l'autore si prende spesso pause anche di anni, come successo per i suoi manga più recenti Vagabond e Real. Ma ora quest'ultimo sta per fare il suo ritorno.

Come già era stato rivelato pochi giorni fa, Real tornerà su Weekly Young Jump nel #25 della rivista. La data prescelta per il ritorno di Takehiko Inoue sulla rivista settimanale seinen è quindi del 23 maggio, dove ci lancerà di nuovo nel mondo della pallacanestro su carrozzina. In calce potete vedere una prima bozza dei personaggi disegnata da Inoue, mentre sulla rivista, per festeggiare il ritorno, il nuovo capitolo avrà anche pagine a colori e copertina. Il prossimo capitolo darà inizio al volume 15 della serie, mentre il quattordicesimo era stato pubblicato nel lontano 20 giugno 2015 in Italia da Planet Manga.

Però, per una serie che ricomincia, ce n'è un'altra che si conclude. Infatti, le riviste hanno posti limitati e per dare spazio al ritorno di Real ci sarà la conclusione di un'altra opera che, negli ultimi anni, è stata una degli elementi di spicco di Young Jump. Stiamo parlando di Rikudo, manga sul pugilato pubblicato in Italia da J-POP. Come annunciato già un paio di settimane fa dall'autore, la storia di Riku giungerà al termine, e ora sappiamo che il numero in cui arriverà l'ultimo capitolo è il #25, proprio in concomitanza con il ritorno di Real.