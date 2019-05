Real: il manga di Takehiko Inoue tornerà a breve in pubblicazione

Ci sono alcuni mangaka a cui piace far attendere i lettori, tra cui i famosi Togashi e Miura, con i loro Hunter x Hunter e Berserk. Tra questi c'è anche Takehiko Inoue, il popolarissimo mangaka di Slam Dunk, Real e Vagabond. Proprio il suo manga sul basket in carrozzina, Real, era assente da moltissimo tempo, tuttavia sta per fare il suo ritorno.

Takehiko Inoue è uno dei mangaka più famosi del Giappone, specie per l'elevatissima qualità dei suoi disegni che conquistarono tanti fan già dagli anni novanta con Slam Dunk. Nonostante sia la più famosa, quella non fu la sua unica serie sul basket. Infatti, dopo qualche anno, ha iniziato la pubblicazione di Real su Weekly Young Jump e, dopo tanti anni di assenza, quest'ultima farà il suo ritorno.

Nel nuovo numero della rivista seinen è stato annunciato che Real tornerà nel #25 della rivista, previsto il 30 maggio. Rivedremo quindi Tomomi Nomiya, Kiyoharu Togawa e gli altri ragazzi mentre si fanno strada nel mondo della pallacanestro su carrozzina. La serie è edita in Italia da Planet Manga, che pubblicò il quattordicesimo volume il 20 giugno 2015, ben tre anni fa, trovandosi in pari con l'edizione giapponese. La stessa casa editrice ha pubblicato anche Vagabond, altra serie dell'autore in pausa dal 2015 e per ora ferma a 327 capitoli.