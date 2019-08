Real: il nuovo capitolo del manga di Takehiko Inoue apre con una splendida color

Takehiko Inoue è uno dei mangaka più apprezzati dei tempi moderni. Dopo il suo lavoro con Slam Dunk, che tornerà in Italia in una nuova edizione, il famoso mangaka ha dato vita a due ulteriori importanti opere: Vagabond e Real - L'altra faccia del basket. Se per il primo non ci sono novità, i fan possono gioire per il ritorno del secondo manga.

Dopo anni di attesa, Inoue è tornato a lavorare su Real negli scorsi mesi, pubblicando l'attesissimo capitolo 85 a maggio in concomitanza con la fine di Rikudo. A distanza di tre mesi, il mangaka torna su Weekly Young Jump con il capitolo 86 di Real, stavolta però aperto da una pagina a colori eccezionalmente disegnata come al solito.

L'insider Spy ha pubblicato un leak che ci mostra l'illustrazione preparata dal sensei Inoue e che potete vedere in calce nel tweet. Kiyoharu Togawa è il protagonista di questa pagina di apertura del manga, con alle sue spalle la bandiera del Giappone. Vi piace questa nuova color preparata da Takehiko Inoue?

Il prossimo capitolo di Real, l'87, arriverà su Weekly Young Jump a novembre, facendo pensare quindi che autore e casa editrice abbiano pianificato un capitolo ogni tre mesi circa. In Italia, la serie è pubblicata da Planet Manga.