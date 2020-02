Si realizza il crossover tra The Quintessential Quintuplets e L'Attacco dei Giganti

Dopo un'attesa di un mese, i fan di L'Attacco dei Giganti hanno potuto rileggere le gesta degli eroi in un mondo caotico e infernale. Il capitolo 126 del manga di Hajime Isayama ha proseguito questa storia, ma quando i lettori hanno preso d'assalto le fumetterie, si sono ritrovati con un crossover con The Quintessential Quintuplets.

Sì, perché Bessatsu Shonen Magazine ha deciso di omaggiare due delle serie Kodansha più popolari degli ultimi anni e per di più entrambe ormai prossime alla conclusione. Se per L'Attacco dei Giganti serve ancora qualche mese, The Quintessential Quintuplets si concluderà tra poche settimane. Era quindi uno degli ultimi momenti disponibili per unire in un particolare mash up queste due serie.

Dopo l'anteprima del mese scorso, che svelava solo parte della cover con Ichika Nakano travestita da uno dei personaggi di L'Attacco dei Giganti, con l'uscita ufficiale di Bessatsu Shonen Magazine possiamo dare uno sguardo alla copertina completa e non solo. Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki vestono i panni rispettivamente di Erwin, Levi, Armin, Mikasa ed Eren. Per l'occasione, l'autore Negi Haruba ha anche condiviso con i fan l'illustrazione scevra delle scritte pubblicitarie della rivista. Entrambe le immagini sono visibili in calce, cosa ne pensate di questo particolare crossover?