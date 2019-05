Realizzata una Fan Art del protagonista di Samurai 8

Il nuovo manga di Masashi Kishimoto e Akira Okubo farà il suo debutto su Weekly Shonen Jump il 13 Maggio, e l'entusiasmo dei fan non è mai stato così grande, a giudicare dalle prime fan art che circolano in rete.

Questa volta ha preso l'iniziativa un utente di Twitter di nome taka_408hi, il quale si è cimentato in un 'illustrazione del protagonista della nuova serie Sci-fi di casa Shueisha, Hachimaru, realizzato in una posa di sfida, in procinto di sguainare la spada. il tratto è molto cartoon, riprendendo la vena artistica del nuovo disegnatore che accompagnerà Kishimoto in questo progetto - Akira Okubo.

L'attesa attorno a questo nuovo progetto è spasmodica, consci del fatto che Kishimoto, il quale ha realizzato una delle storie piu' apprezzate degli ultimi anni sulle pagine di Shonen Jump, faccia il suo ritorno, marchiando con il suo caratteristico stile narrativo la nuova opera ambientata in quello che sembra - a prima vista- un distopico Giappone feudale.

In attesa del primo capitolo, è stata realizzata un'intervista al sensei, che dà qualche dettaglio in piu' sul protagonista e sulla serie in generale, facendo un confronto anche con il suo precedente lavoro ed elogiando le capacità del suo assistente Okubo.