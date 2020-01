Realizzata la prima Poke-Ball tempestata di diamanti

Quello dei Pokémon può essere tranquillamente definito un fenomeno sociale e culturale che ha saputo coinvolgere milioni e milioni di persone in tutto il mondo, tra grandi e piccini, un franchise tutt'ora in piena salute che continua a tirar fuori dal cilindro nuove opere pensate per intrattenere tutti i suoi fan.

Proprio questi ultimi mesi hanno infatti rappresentato un momento importante per il pubblico, con Pokémon Spada e Scudo giunti su Nintendo Switch è affiancati dalla nuova serie animata Pokémon 2019, la quale è riuscita a conquistare velocemente l'interesse degli spettatori. Insomma, quello dei nostri amati mostriciattoli multicolore è un vero e proprio impero che vede fan in ogni angolo del globo, una schiera infinita di persone sempre pronte a mettere in mostra il proprio apprezzamento per l'IP.

Questa volta, però, ad essersi guadagnato la luce dei riflettori troviamo l'utente Twitter Giwango, il quale ha deciso di realizzare un qualcosa di assai particolare. Prendendo a esempio una particolare Poke-Ball apparsa in una delle puntate della serie animata, l'utente ha infatti realizzato una vera e propria Poke-Ball tempestata di diamanti, con un risultato finale assai similare all'originale, come visionabile nelle immagini presenti a fondo news.

