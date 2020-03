Realizzati 1.979 esclusivi orologi tratti da Lupin III: Il Castello di Cagliostro

Inutile girarci troppo attorno, la lunga epopea di Lupin III ha saputo rivelarsi nel corso di questi lunghi anni un franchise di grande successo che grazie a numerosissime produzioni ha saputo conquistare cuore e menti di un enorme pubblico sempre pronto a supportare ogni nuova opera legata al brand.

Visti i tanti successi riscossi, non dovrebbe sorprendere che sempre più società si siano lanciate in particolari campagne pensate per capitalizzare al meglio sull'IP realizzando opere di vario genere che hanno sempre saputo suscitare l'interesse dei fan. Ebbene, questa volta a essersi guadagnato la luce dei riflettori troviamo il rivenditore online per articoli a tema anime Premico, il quale ha annunciato di aver realizzato esattamente 1.979 splendidi orologi pensati per commemorare il 40° anniversario di Lupin III: Il Castello di Cagliostro, primo film del brand originariamente uscito nel 1979.

L'orologio, venduto al prezzo di 44.800 yen (ovvero 406 dollari), è realizzato in argento e viene fornito in una speciale scatola al cui interno sono visibili alcune immagini della pellicola. Il design dell'orologio - che potete visionare a fondo news - si caratterizza inoltre per alcuni magnifici motivi quali la pistola di Lupin, la sua iconica macchina, lo stemma della capra e le sagome di Lupin e del Conte Cagliostro. Secondo quanto annunciato da Premico, gli orologi saranno disponibili per i preordini fino alla conclusione di maggio 2020.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Lupin III Il Castello di Cagliostro. Vi ricordiamo inoltre che recentemente è uscito anche il film Lupin III: The First, di cui potete leggere la nostra recensione sul sito.