Ecco la reazione dei fan all'ultimo episodio di L'attacco dei Giganti

C'è naturalmente chi ha fatto il tifo per Armin , il ragazzo che si è sacrificato per il bene di Eren e dell'umanità, e chi per Erwin, il comandante che ha sacrificato tanti suoi compagni per raggiungere lo stesso scopo. Alcuni hanno anche indetto dei sondaggi, cercando di capire l'utenza quale personaggio volevano di più veder vivere. C'è anche chi spiega le motivazioni di Levi , o chi è rimasto basito per la morte brutale che ha dovuto subire Bertholt, nonostante il ragazzo abbia condannato tante persone ad essere divorate dai giganti.

"Sole di Mezzanotte" , uno degli episodi di L'attacco dei Giganti più attesi, è stato messo in onda domenica in Giappone e ieri per l'Italia, grazie a VVVVid. Sin dalle anticipazioni che furono mostrate alla fine della prima parte della terza stagione, i fan che seguono solo la serie animata si sono domandati cosa potesse far lottare Eren e Levi .

Who would serve humanity the most?



Like for Erwin Retweet for Armin#AttackOnTitan pic.twitter.com/mG2zUyYbTi — 🃏 (@wyKhalid) 3 giugno 2019

People arguing over the serum bowl aren’t even talking about the ship. Levi didn’t choose armin. Armin had NOTHING to do with his decision. Literally nothing. It wasn’t until Floch opened his big fat stupid mouth that Levi began to think he couldn’t make Erwin live like this. — Thank you, Erwin (@jean_queerstein) 2 giugno 2019

for those saying that levi doesn't care about erwin because he chose armin, he wanted to choose erwin but did not because he wanted to let him rest and allow him to finally be free pic.twitter.com/3s7dwev2I9 — erin (@Ieviackreman) 2 giugno 2019

Eren: "But Armin wants to see the ocean!"



Levi: "And Erwin wants to see your fucking basement. Which is 30 feet in the opposite direction. Now, which one of those seems easier to achieve? Fuck off." — levi's thighs | sleeps next to Erwin in 🛏️ (@JuniperKilljoy) 3 giugno 2019

Eren: Pliz let us save Armin :(



Levi:

pic.twitter.com/fyV1NiKQ5K — H🍑| SNK SZN | Levi 💙 (@LevMessy) 3 giugno 2019

I don’t care if you say it’s her Acker-gene

I don’t care if you say she’s bland

I don’t care if you hate her



But DO NOT tell me she didn’t fight for Armin’s life!! Ok 👌? pic.twitter.com/DYOS9nIxB5 — Love for ミカサ - Mikasa (@xx__Valeria) 2 giugno 2019

MIKASA FIGHTING EVERYBODY TO SAVE ARMIN :#AttackOnTitan pic.twitter.com/C790bJgIqO — H A L I D E (@ROZK13) 2 giugno 2019

Armin : Eren :

I would I would

die die

for you. for you. pic.twitter.com/BB47Y8Vkfw — Nath~🍑 off ¡ (@seraphofarlert) 2 giugno 2019

Armin the Colossal 😤😤 pic.twitter.com/hkH0enu1yp — Oyin (@_Blxnkface) 3 giugno 2019

me trying to choose between Armin and Erwin#AttackOnTitan pic.twitter.com/BjDDa9U7ps — 🃏 (@wyKhalid) 2 giugno 2019