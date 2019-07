Ecco le reazioni dei fan all'annuncio di L'attacco dei Giganti stagione 4

Come era già stato anticipato, l'ultimo episodio di L'attacco dei Giganti stagione 3 avrebbe avuto una significativa sorpresa per i fan. La puntata è stata trasmessa ieri in Giappone, mentre in Italia non arriverà prima delle 18:00 di oggi su VVVVid, tuttavia in rete è già trapelato il contenuto nascosto che ha fatto impazzire tutti.

Ieri è stata annunciata l'ultima stagione di L'attacco dei Giganti, la quale non debutterà prima dell'autunno 2020, ovvero tra poco meno di un anno e mezzo. La rivelazione ha sconvolto naturalmente tantissimi fan che sì sapevano che sarebbe arrivato un nuovo ciclo di episodi, ma probabilmente in pochi credevano che sarebbe stato l'ultimo.

Questo, unito al gap temporale, ha portato tantissime reazioni sul web a tema L'attacco dei Giganti stagione 4. C'è chi è semplicemente felice per l'annuncio e chi, invece, non riesce ancora a credere che sta per assistere all'ultima fase dell'anime. In calce abbiamo raccolto alcuni dei tweet più in vista dei social. Qual è stata la vostra reazione per l'annuncio?

L'attacco dei Giganti stagione 4 riprenderà dal capitolo 93, ovvero dal capitolo direttamente successivo all'ultimo della terza stagione. Ancora non si hanno molti dettagli sulla serie, ma è possibile che sarà composta di almeno 24 episodi e adatterà perlomeno 8 volumi del manga. Proprio quest'ultimo, in virtù di questo nuovo annuncio, L'attacco dei Giganti potrebbe concludersi entro pochissimi mesi, prima che la trasmissione vada in onda.