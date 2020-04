Le reazioni dei fan all'ultimo episodio di My Hero Academia sono esplosive!

Alcuni addirittura non hanno esitato a definire l'episodio in questione come il migliore dell'intera serie , altri invece hanno deciso di mettere a confronto le stupende tavole del manga con alcuni frame presi dalle scene più intense delle scontro. Gli ottimi risultati ottenuti dal lavoro dello Studio Bones per gli episodi visti finora lasciano semplicemente sperare in una altrettanto buona realizzazione della quinta stagione, prevista per il 2021 , secondo alcuni rumor.

Mentre aspettiamo l'arrivo in Italia dell'episodio finale della quarta stagione di My Hero Academia i fan di tutto il mondo stanno reagendo con entusiasmo di fronte alle incredibili animazioni prodotte da Studio Bones per lo scontro tra Endeavor, Hawks e un potente Nomu, che già si erano viste in un bellissimo trailer .

Congratulations to BONES Studio for animated My Hero Academia from season 1 until now, next season 5.



Can't say anything about Endeavour vs High-end Noumu. It insanity reach above super fuckin' heat celsius🔥🔥🔥🔥#MyHeroAcademia Season 4 Episode 25 pic.twitter.com/l77OFOGEKa — Not Am 🍥 (@NotRealAm) April 4, 2020

My Hero Academia.. oh my word!!! pic.twitter.com/bAVdN4U7ly — Gepetto 🎭 (@trizzle37) April 4, 2020

new episode of my hero academia was so good bruh — Chill (@chillixiion) April 4, 2020

So season 4 of My Hero Academia is over, onward to season 5! Damn this last episode was awesome! — Grimm Leader (@GrimmLeader) April 4, 2020

My Hero Academia spent all their budget in one place and it was this week's episode and BY GOD'S THEY DID IT. ENDEAVOR IS HERE — Fuhret (@TheFuhret) April 4, 2020

#Endeavor really just proved why he is the number 1 hero. Props to Studio Bones and their staff for making one of the best My Hero Academia episodes from start to finish. pic.twitter.com/Gf4VvJePdM — Prideful Sin 🅙 (@PridefuISin) April 4, 2020

#Endeavor really just proved why he is the number 1 hero. Props to Studio Bones and their staff for making one of the best My Hero Academia episodes from start to finish. pic.twitter.com/Gf4VvJePdM — Prideful Sin 🅙 (@PridefuISin) April 4, 2020

MY FUCKEN GOAT !!!!!!!!!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/PNUopQFezg — ceo of loving gojo satoru 📚 (@yujisakr) April 4, 2020

TODAYS MY HERO ACADEMIA SEASON FINALE WAS INSANE!! ENDEAVOR AND HAWKS WERE THE STARS HARDCORE! what a hype way to end season 4! pic.twitter.com/il599MmoYG — 🌴Jake Uzumaki 🌴(Backup) BORUTO HYPE 2020 (@jacobhuston14) April 4, 2020