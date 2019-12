Ecco le reazioni ai SSJ4 mostrati nella nuova opening di Super Dragon Ball Heroes

Il nuovo gioco di carte arcade di Super Dragon Ball Heroes ha portato all'introduzione di numerose avventure, naturalmente non canoniche, che hanno di conseguenza mostrato altri personaggi o delle loro variazioni, e ha posto le basi della prossima storia: Universe Mission 12.

Nonostante la serie può ancora subire molti cambiamenti, gli eventi narrati in Super Dragon Ball Heroes continuano ad alimentare un numero impressionante di discussioni tra i fan del franchise. L'ultimo video per promuovere il gioco, e anche l'anime, sicuramente ha peggiorato questa situazione.

L'ultima opening, che potete trovare in calce alla notizia, per l'arco narrativo di Universe Mission 12 ha causato reazioni alquanto contrastanti tra gli appassionati. Infatti nel video, di circa un minuto, è possibile vedere il "ritorno" della forma Super Sayan di quarto livello. Un design diverso da quanto visto in Dragon Ball GT, ma che riproduce in modo fedele l'aspetto mostrato nel gioco.

Uno degli elementi che ha sconvolto di più i fan sono gli occhi di Vegeta SSJ4, di un blu acceso, mentre Goku e Vegeta nella medesima forma hanno colori diversi. Naturalmente il blu ha fatto pensare immediatamente alla forma God, vista in precedenza con Gogeta.

Sappiamo che anche Trunks avrebbe dovuto avere una forma Super Sayan 4, ma durante la creazione del design il team non è stato in grado di decidere quale colore utilizzare per i suoi capelli. Ricordiamo che Super Dragon Ball Heroes è stata rinnovata per una seconda stagione e che qui potete trovare la sinossi dell'episodio 18.