Le reazioni al trailer de L'Attacco dei Giganti 4, tra ritorni spettacolari e meme

Per iniziare a creare hype tra il pubblico, il canale Pony Canyon ha pubblicato il trailer de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 dove, in pochi secondi, si vedono di nuovo Eren e gli altri protagonisti in azione. È piaciuto ai fan questo video? Sembra di sì a giudicare dalle reaction su Twitter . In tanti sono stati contenti di rivedere i loro personaggi preferiti o alcune scene che attendevano di vedere trasposte dal manga.

Una serie come L'Attacco dei Giganti non può non far parlare di sé . Osannato in tutto il mondo, manca poco prima di raggiungere al tanto desiderato finale che tiene incollati gli spettatori ai televisori e schermi di varia natura da quasi 10 anni. Dopo una prima parte di 16 episodi, nel 2022 arriveranno gli ultimi episodi de L'Attacco dei Giganti .

Can't wait to see Mikasa again soon😍 I miss this girl so much!!!#AttackonTitanFinalSeason pic.twitter.com/yKJ8agrt1c — 🐌𝑠𝑒𝑎⚓ (@ShobeSea) October 13, 2021

Things I'm looking forward for #AttackonTitanFinalSeason



1. Mikasa owning the thunderspear.

2. Mikasa shining in the battlefield.

3. Mikasa slaying all the yeagerist. (stay mad)

4. Sundaekasa.



Queen things & best girl things, me think. Mikasa stans always win. pic.twitter.com/3VKSVa9Txg — 🐌𝑠𝑒𝑎⚓ (@ShobeSea) October 13, 2021