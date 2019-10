Rebecca di EDENS ZERO festeggia Halloween con un costume poco coprente

L'instancabile Hiro Mashima continua la sua produzione di massa di manga. Oltre EDENS ZERO, in corso su Weekly Shonen Magazine da più di un anno, il mangaka si è lanciato nella miniserie Hero's, pubblicata per festeggiare i 60 anni della sua rivista. Nonostante il carico di lavoro immenso, però, non si ferma neanche sul fronte delle bozze.

Da parecchio tempo ormai, Hiro Mashima utilizza Twitter per sponsorizzare i suoi manga e mostrare i propri personaggi in pose e situazioni inedite. Continua ad accadere con Fairy Tail, nonostante la conclusione avvenuta qualche anno fa, e succede lo stesso per EDENS ZERO. Il trio formato da Rebecca, Shiki e Happy è stato preparato in versione Halloween dall'autore.

Come potete vedere nel tweet in calce, il terzetto si è travestito da mostri per festeggiare la celebrazione di origine anglosassone: vediamo Happy con una zucca in testa e agghindato come una fatina, Shiki con un body painting che lo fa assomigliare a uno scheletro e infine Rebecca, la protagonista femminile, che dovrebbe fare la parte della mummia anche se con pochissime bende indosso, che coprono a stento le parti più intime.

Sicuramente Mashima non ha perso il tocco per le forme dei suoi personaggi femminili, come certificato anche da una delle ultime illustrazioni preparate per pubblicizzare l'arrivo di Hero's. Intanto, EDENS ZERO prosegue in Giappone, con il volume 6 pubblicato da Kodansha nel mese di settembre; in Italia la Star Comics segue con il volume 3, pubblicato a inizio ottobre.