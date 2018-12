Rebecca di EDENS ZERO è protagonista dello sketch natalizio realizzato da Hiro Mashima

Come ogni anno, lo stimato mangaka Hiro Mashima, autore di divertenti opere a fumetti del calibro di RAVE - The Groove Adventure e Fairy Tail, ha regalato ai propri fan un’illustrazione natalizia dedicata ai personaggi dei suoi manga. Per la prima volta, quest’anno il disegno natalizio è toccato ad un personaggio di EDENS ZERO!

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione immortala infatti la splendida Rebecca, ossia la protagonista femminile del fumetto che Hiro Mashima ha lanciato soltanto lo scorso giugno. Disegnata in ginocchio, l’affascinante video maker indossa un abito natalizio che mette in mostra il suo seno da capogiro; curiosamente, inoltre, il cappello portato dalla ragazza presenta le iconiche orecchie da gatto che Rebecca è solita abbinare alla maggior parte dei suoi abiti. Non trovate anche voi che l’attraente avventuriera di EDENS ZERO sia semplicemente irresistibile?

Scritto e disegnato da Hiro Mashima, EDENS ZERO è serializzato in Giappone sulle rivista Weekly Shonen Jump, che ogni settimana ce ne propone un nuovo capitolo. L’opera è ancora inedita nel nostro paese ma Edizioni Star Comics, in occasione dello scorso Lucca Comics & Games, ne ha annunciato a sorpresa l’edizione italiana. Il primo volume raggiungerà infatti gli scaffali delle nostre edicole e fumetterie durante il mese di maggio 2019.