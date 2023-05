Reborn as a Vending Machine: l'anime sulla reincarnazione in un distributore ha un'uscita

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon è una popolare serie di light novel di genere isekai scritta da Hirukuma e illustrata da Itsuwa Kato. Un adattamento manga è stato lanciato nel 2021 da Kunieda sulla rivista Monthly Comic Dengeki Daioh di Kadokawa, mentre una serie anime arriverà tra non molto.

Tra i tanti anime in uscita nell'estate 2023 arriverà anche Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon. Con l'uscita ormai imminente sono state rivelate novità e informazioni maggiormente dettagliate sulla produzione.

Un nuovo trailer di Reborn as a Vending Machine rivela l'incipit della trama. Un uomo di mezza età con una sola passione nella vita viene coinvolto in un incidente stradale. La sua morte coincide però con una seconda vita. L'uomo rinasce come l'oggetto che più lo affascinava in vita, un distributore automatico.

Il video promozionale presenta inoltre ulteriori membri del cast vocale e dello staff, l'opening e soprattutto la premiere. Reborn as a Vending Machine debutterà il 5 luglio 2023. Tra i membri del cast recentemente annunciati troviamo tra gli altri quelli di Shiki Aoki, Miyu Tomta e Kazuya Nakai. Tra i componenti dello staff di Studio Gokumi e AXsiZ troviamo invece Tetsuya Tomioka come produttore dell'animazione, Eiji Iwase come direttore artistico e Masayuki Takahashi come assistente alla regia. La sigla di apertura è "Fanfare" di BRADIO.