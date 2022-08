Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon, trailer e dettagli sull'anime

Tra i grandi protagonisti del Crunchyroll Expo 2022 era presente anche Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon, l’adattamento animato della serie di light novel scritte da Hirukuma e disegnate da Ituwa Kato. Ecco trailer e dettagli sulla serie che nei prossimi mesi si aggregherà al catalogo streaming della piattaforma.

La serializzazione dei romanzi di Hirukuma comincia sul sito web Shosetsuka ni Naro nel marzo 2016 e si conclude nel dicembre dello stesso anno. I due mesi successivi, gennaio e febbraio 2017, vengono pubblicate delle storie auto conclusive. Il successo della novel ha spinto la produzione di una edizione cartacea e di un successivo adattamento manga da parte di Kunieda. Crunchyroll ha annunciato che ne trasmetterà la trasposizione animata. Al Crunchyroll Expo è stato annunciato anche Tower of God Stagione 2.

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon è un isekai che porta i lettori a fare la conoscenza di un uomo di mezza età con una sola passione nella vita e che viene ucciso in uno sfortunato incidente stradale. Invece di morire, si reincarna come l’oggetto dei suoi desideri, un distributore automatico. Tuttavia, rinasce in una prigione infestata da mostri: come farà a sopravvivere se non può parlare o muoversi da solo?