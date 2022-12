Reborn to Master the Blade: tanto fantasy nel trailer dell'anime

In Reborn to Master the Blade: From Hero-King to Extraordinary Squire, questo il nome completo, il Re Inglis viene ascoltato da una divinità la quale esaudisce il colui desiderio di reincarnarsi in un calavaliere, tornando nei panni di una ragazza.

Il franchise nasce come Light Novel scritta da Hayaken ed illustrata da Nagu. Sono molte quest'ultime che ultimamente divengono ispirazione per prodotti anime, come nel caso dell'annuncio di Tsurune: The Linking Shot.

La commedia fantasy di Hayaken ben presto apparirà dunque sugli schermi grazie all'adattamento animato di Studio Comet che debutterà il giorno 9 gennaio 2023. Come mostra il trailer, presente in cima alla notizia, la protagonista affronterà tante sfide per affinare l'arte della lama.

Suddetta promo viene diramata dal sito ufficiale del nuovo anime televisivo, annunciando così cast e sigle. In Reborn to Master the Blade: From Hero-King to Extraordinary Squire Akari Kito è Inglis Eucus, Ai Kakuma è Rafinha Bilford, Tomori Kusunoki è Leone Olfa, Wakana Kuramochi è Liselotte Arcia, Haruka Shiraishi è Eris, Eri Kitamura è Sistia Rouge e Naomi Ozora è Ripple.

La opening e la ending si chiamano rispettivamente DAY1, di AUO feat. MORISAKI WIN e Self Hug Big Love di Yui Nishio. Alla regia vi è Naoyuki Kuzuya, già conosciuto per lavori come in Saiyuki Gaiden e Wild Adapter. Cosa ve ne pare di questo anime? In alternativa all'attesa per Reborn to Master the Blade potrebbe interessarvi il teaser trailer di My Instant Death Ability Is So Overpowered