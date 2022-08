Reborn to Master the Blade, trailer e cast per la serie di Hayaken

Sul sito web dell’adattamento anime della serie di light novel Return to Master the Blade: From Hero-King to Extraordinary Squire è stato rilasciato un primo filmato promozionale che rivela i dettagli sui membri del cast e sulla produzione.

Lanciata da Hayaken nel marzo 2019 sul sito web Shosetsu ni Naro, la serie di romanzi Return to Master the Blade ottiene un adattamento animato in uscita nel 2023. L’opera ha già ispirato due cortometraggi anime nel 2020. La trama, segue la vita del re eroe Inglis, che in punto di morte sogna di vivere nuovamente come un guerriero. Quando si risveglia, si rende conto di essere rinato nel corpo di una ragazza figlia di nobili. Dopo essere stata rifiutata nell’ordine dei cavalieri, sogna di diventare la scudiera più straordinaria che ci sia mai stata. Vi ricordiamo che nel 2023 debutterà l’anime dalla web novel Shangri-La Frontier.

L’anime è in produzione presso lo Studio Comet, con Naoyuki Kazuya come regista e Mitsutaka Hirota come responsabile della sceneggiatura. Lo staff, comprende anche Reiichiro Ofuji come character designer, e Tomoko Miyakawa, Rion Matsudacome direttori dell’animazione. Nel cast vocale originale, troviamo invece Akari Kito nel ruolo di Inglis Eucus, Ai Kakuma come Rafinha Bilford, Tomori Kusunoki come Leone Olfa, Wakana Kuramochi nel ruolo di Liselotte Arica. Il debutto di Return to Master the Blade sarà forse accompagnato da quello molto probabile di Kaiju No. 8.