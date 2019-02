Rebuild of Evangelion: i fan votano il miglior pilota per ogni pellicola

Nell'ambito dei festeggiamenti per il tredicesimo anniversario dell'Evangelion Store è stato lanciato un sondaggio che vede competere i cinque piloti di Eva principali nell'ambito delle pellicole relative al Rebuild of Evangelion. I fan hanno votato la miglior apparizione di Shinji, Asuka, Rei, Kaworu e Mari considerando tutte e tre le pellicole.

In questi giorni si sta celebrando il tredicesimo anno di vita dell'Evangelion Store, che ha per tutto questo tempo rifornito gli appassionati con dei prodotti relativi al franchise e ai personaggi che tanto hanno fatto discutere la community internazionale. Per festeggiare questo avvenimento è stato indetto un sondaggio, una gara che vedeva i fan votare per eleggere la miglior apparizione di un pilota di Eva all'interno di uno dei lungometraggi facenti parte del progetto Rebuild of Evangelion.

I cinque concorrenti in gara sono, ovviamente, Shinji, Asuka, Rei, Kaworu e Mari, e gli appassionati hanno dovuto scegliere non in base alla riuscita complessiva nella trilogia, ma in base al ruolo svolto in ogni singolo capitolo appartenente al rilancio del brand creato da Hideaki Anno. Riportiamo di seguito i risultati attraverso la classifica completa:

Asuka (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance): 2,187 votes Kaworu (Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo): 1,871 votes Rei (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance): 252 votes Asuka (Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo) Shinji (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance) Rei (Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone) Kaworu (Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance) Shinji (Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone) Mari ( Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance) Mari (Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo) Shinji (Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo) Rei (Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo) Kaworu (Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone)



Come potete vedere voi stessi, i voti hanno premiato la prestazione di Asuka nel secondo film, che ha staccato di poco la preponderante presenza di Kaworu nel terzo, con Rei nel secondo lungometraggio che segue a grande distanza. Asuka sembra quindi aver imposto il suo carattere invadente, alternato alle sue fragilità, sul rapporto intimo tra Shinji e Kaworu, che tuttavia ha segnato molto lo stile dell'ultimo capitolo.

Voi per chi avreste votato? Quale prestazione avete maggiormente apprezzato nel progetto Rebuild of Evangelion?

Ricordiamo che Evangelion 3.0 + 1.0, ultimo capitolo del Rebuild of Evangelion, è appena entrato in fase di doppiaggio, ed il suo rilascio è da molti posto con buone probabilità nel corso del 2020.