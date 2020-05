Rebuild of Evangelion: i primi tre film superano quota 25 milioni di views su YouTube

Secondo quanto riportato poche ore fa da Studio Khara, i primi tre film della tetralogia Rebuild of Evangelion avrebbero superato quota 25 milioni di visualizzazioni su YouTube nel corso delle ultime due settimane. Lo studio aveva deciso di distribuire gratuitamente le pellicole per un tempo limitato, in vista della release di Evangelion 3.0+1.0.

I primi tre film, rispettivamente intitolati Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance e Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, sono stati resi disponibili sulla piattaforma con i sottotitoli in inglese dal 20 aprile 2020 allo scorso 3 maggio, per un totale di 14 giorni (tre in più di quanto originariamente previsto). Secondo i report, il primo film sarebbe stato visto da più di un milione di persone entro le prime 15 ore, un risultato superiore alle aspettative dello studio di animazione. Allo scoccare della mezzanotte del 3 maggio, tutti e tre i film avrebbero poi superato la soglia degli 8 milioni di visualizzazioni.

Per chi non fosse ferrato, ricordiamo che la cosiddetta Rebuild of Evangelion è una tetralogia di film composta da Evangelion 1.0, 2.0, 3.0 e dall'anticipatissimo 3.0+1.0. Il nuovo e ultimo film della saga dovrebbe dare alla storia una nuova conclusione, completamente differente da quella presentata nel film The End of Evangelion.

E voi cosa ne pensate? Felici del successo di questa iniziativa? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui foste fan della serie poi, non potete perdere l'occasione per dare un'occhiata al divertente crossover tra Evangelion e Animal Crossing pubblicato pochi giorni fa.