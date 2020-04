Rebuild of Evangelion: su YouTube ora disponibili gratis i primi tre film

Sebbene siano trascorsi oltre venti anni dalla conclusione dell'anime, l'universo di Neon Genesis Evangelion continua ad espandersi. Tra i prodotti più riusciti legati al brand non possiamo non citare la tetralogia Rebuild of Evangelion. In attesa dell'uscita dell'ultimo capitolo, lo Studio Khara ha pubblicato gratuitamente i primi tre film.

Diffusi rispettivamente nel 2007, 2009 e 2012, i film Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance e Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo hanno portato sul grande schermo una reinterpretazione delle vicende narrate nell'anime originale, introducendo persino un nuovo children, Mari Makinami Illustrious. In calce le tre opere.

La distribuzione del film che concluderà la tetralogia cinematografica era previsto in Giappone per 27 giugno 2020 ma, a causa dell'emergenza Coronavirus, è stato dichiarato che l'uscita di Evangelion: 3.0 + 1.0 verrà rimandata e al momento non si ha alcuna data ufficiale.

Lo Studio Khara ha inoltre comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, che sta lavorando alla realizzazione di una versione commentata dei primi tre film, in modo da alleviare il periodo che siamo costretti a trascorrere nelle nostre abitazioni.

Anche il merchandise del brand è molto apprezzato dai fan e vanta numerosi pezzi interessanti, come ad esempio alcuni Tamagotchi realizzati a tema Evangelion.