Rebuild World: in uscita il nuovo adattamento anime, cast e dettagli

"L'apice della civiltà umana è stato raggiunto e adesso ha abbandonato il mondo, lasciando solo rovine sulla sua scia. La società e la scienza lottano ora per ricostruire una nuova realtà, riscoprendo frammenti di conoscenza da antichi artefatti: queste "reliquie" di quello che ormai è chiamato "Vecchio Mondo" possono rendere ricchi e potenti chi le trova, sempre che alcuni sistemi di sicurezza non uccidano prima i cacciatori di reliquie. Akira, un giovane orfano di strada, si propone di diventare uno di questi cacciatori per sfuggire alla sua brutale vita nei bassifondi. Non addestrato, malnutrito e scarsamente armato, Akira potrebbe non tornare vivo dalle rovine, finché l'incontro con Alpha, una donna misteriosa e spettrale, non cambia per sempre il suo destino. Alpha ha bisogno di un cacciatore e lei è disposta ad addestrare il giovane per averne uno. Il suo sostegno sarà sufficiente per aiutare uno squattrinato ragazzo dei bassifondi a scalare la vetta di un mondo schiacciante e spietato?"