Recenti spoiler di ONE PIECE anticipano l'introduzione di un nuovo personaggio!

Poiché lo scorso episodio di ONE PIECE ha anticipato un'importantissima svolta nel più recente scontro del capitano Monkey D. Luffy, i fan della serie sono sempre più ansiosi di poter visionare la puntata che verrà trasmessa domenica 16 dicembre. Nel frattempo, i primi spoiler annunciano l’introduzione di un nuovo personaggio...

È ormai passato diverso tempo da quando il pirata dal Cappello di Paglia ed il rivale Charlotte Katakuri hanno dato inizio alla loro sensazionale sfida, che tuttavia è stata finora a senso unico. Dotato di una sviluppatissima Ambizione della Percezione, Katakuri è infatti in grado di prevedere tutte le mosse dell’avversario, di conseguenza il giovane Luffy sta portando avanti una battaglia che non è certo di poter vincere.



Per poter sopraffare il nemico e mantenere la promessa fatta ai compagni di ciurma, Luffy deve necessariamente imparare a usare la propria Ambizione della Percezione, in modo che possa giocare ad armi pari. Lo scorso episodio di ONE PIECE, dopotutto, ha dimostrato che il ragazzo è effettivamente in grado di vedere il futuro, ma purtroppo non è stato capace di mantenere a lungo la concentrazione richiesta da una simile impresa.

In attesa di poter ammirare l’episodio 865 di ONE PIECE, che sarà intitolato "I precetti del Re Oscuro - La battaglia contro Katakuri si rovescia”, vi proponiamo in calce all’articolo i primi screenshot pubblicati via Twitter da Toei Animation. Le suddette immagini rivelano che nel mezzo dello scontro fra Luffy e Katakuri verrà introdotta la 36° figlia di Big Mom: Charlotte Flampe, una giovane fanciulla apparentemente in grado di volare.



A giudicare dallo screenshot a lei dedicato, Flampe dovrebbe recarsi proprio nel cosiddetto MirroWorld, dove il fratello sta combattendo contro Luffy, ma che intenzioni avrà? E soprattutto, riuscirà Luffy a capovolgere le sorti del combattimento?