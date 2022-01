Reckoning War, la guerra ha inizio nella preview del prossimo crossover Marvel

Con la pubblicazione di Fantastic Four: Reckoning War Alpha #1 avrà inizio il prossimo evento crossover Marvel. La preview del numero ci catapulta nell'azione in medias res, con Spider-Man e gli altri supereroi Marvel impegnati a salvare i civili dalle conseguenze di un atto di guerra: la distruzione della Luna da parte di alieni invasori.

In occasione dell'annuncio di Reckoning War, Marvel Comics aveva promesso la più grande guerra che il multiverso Marvel avesse mai visto. Si tratta di una storia progettata da Dan Slott negli ultimi quindici anni, che affonda le radici in un evento, chiamato "Prima Guerra", avvenuto "prima dei Kree, Skrull o dell'Impero Shi’ar, prima dell'arrivo di Galactus e della nascita di Asgard".



In qualche modo, questo scontro ancestrale, in Reckoning War, verrà risvegliato. La minaccia sarà rappresentata dalla specie aliena dei Badoon, creati da Stan Lee e John Buscema nel 1968 sulle pagine di Silver Surfer #2. Nelle pagine della preview, disponibile in calce, assistiamo all'inizio dell'invasione: il primo atto di guerra da parte dei Badoon consiste nella distruzione della Luna.



Fantastic Four: Reckoning War Alpha #1 verrà pubblicato il 2 Febbraio 2022 negli Stati Uniti. La sceneggiatura di Slott verrà illustrata dagli artisti Carlos Pacheco, Rafael Fonteriz e Carlos Magno. Oltre a ricoprire il ruolo di protagonisti in questo crossover, i Fantastici Quattro saranno protagonisti anche di una graphic novel di Alex Ross in uscita ad Agosto 2022.