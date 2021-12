Reckoning War, un trailer annuncia la più grande guerra del multiverso Marvel

A Febbraio, Marvel Comics comincerà la pubblicazione di Fantastic Four: Reckoning War, un evento che, sebbene abbia per protagonista la Prima Famiglia della Casa delle Idee, coinvolgerà l'intero multiverso Marvel. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra i principali protagonisti della storia e anticipa la distruzione della Luna.

Fantastic Four: Reckoning War sarà una saga scrittà da Dan Slott e illustrata da Carlos Pacheco e Carlos Magno. Il primo capitolo della storia, Fantastic Four Reckoning War Alpha #1, debutterà il 2 Febbraio 2022. La storia proposta da Slott affonda le radici nel passato dell'Universo Marvel, andando a ripescare una vecchia minaccia.



"All'età di otto anni ho letto uno specifico fumetto Marvel che mi ha colpito particolarmente", racconta Slott. "Mi fece pensare 'Se è successo questo, ed è successo quello, allora l'intero universo Marvel potrebbe essere in pericolo'. Ogni cosa sarebbe stata in pericolo se questo conflitto si fosse ripresentato, e così ho aspettato sin da quando avevo otto anni, ma nessuno l'ha mai riproposto. E questo mi ha reso felice. La Reckoning War rappresenta la risposta che finalmente riesco a dare alla domanda posta dal me di otto anni: E se questi tipi tornassero? È il caos, la follia... La battaglia della vita. Questo è il mio Star Wars".



Assieme al trailer, Marvel Comics ha reso disponibili anche alcune pagine di preview, che proponiamo in calce. Reckoning War prenderà il via nello stesso periodo in cui è prevista l'uscita di Fantastic Four #42, in cui un membro dei Fantastici Quattro verrà ucciso da un suo compagno di squadra. Ricordiamo, inoltre, che ad Agosto 2022 è prevista l'uscita di una graphic novel dei Fantastici Quattro ad opera di Alex Ross.