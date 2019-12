Ancora record per Demon Slayer, stravince ancora anche con le light novel

Il fenomeno Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è difficilmente comprensibile. La serie è passata da sconosciuta a uno degli schiacciasassi del mondo giapponese nel giro di pochissimi mesi. L'esplosione si sta verificando in ogni campo: manga, anime, light novel, merchandising. Niente sembra poter fermare l'attacco di Tanjiro e compagni.

Alla serie non è bastato superare ONE PIECE o sconfiggere anche il re delle light novel Sword Art Online. Proprio in quest'ultimo settore, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta cementificando il suo dominio. Due giorni fa la Shueisha aveva dichiarato che le due light novel della serie avevano ricevuto una tiratura totale di 700.000 copie, ovvero 350.000 per volume.

Dati vecchi, nonostante siano di due giorni fa. Un nuovo aggiornamento dato nella mattinata giapponese di oggi 4 dicembre ha infatti fatto sapere al mondo che adesso le due light novel hanno raggiunto quota 800.000 copie. Sicuramente le continue ristampe e l'uscita del volume 18 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba hanno fatto sì che continuasse la corsa al recupero dei tanti volumi.

Sembra che le vendite del manga di Koyoharu Gotouge continueranno ad aumentare incessantemente ancora per diversi mesi, almeno fino all'uscita del film. Sta già mettendo in cascina vendite per confermarsi miglior serie del 2020?