Record Demon Slayer: l'ultimo volume è il più venduto di sempre nella prima settimana

Da quando l'azienda Oricon ha iniziato a raccogliere dati sulle vendite dei tankobon in Giappone nel 2008, abbiamo assistito inevitabilmente al dominio di pochi manga. ONE PIECE è uno di questi ed è stato più volte inseguito da titoli come Naruto e L'Attacco dei Giganti. Ma dal 2019 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha distrutto ogni previsione.

Demon Slayer è stato il manga più venduto del 2020 e ha completamente stracciato non solo la concorrenza ma anche i record conquistati da ONE PIECE nel corso degli anni. E con l'ultimo volume non poteva che arrivare un altro record conquistato.

Il 23esimo e ultimo volume di Demon Slayer ha venduto ben 2,855 milioni di copie in soli 3 giorni di pubblicazione. Questo è il numero più alto mai raggiunto per un singolo volume in una settimana, battendo il precedente record di ONE PIECE. Inoltre, con questi nuovi numeri, sempre da quando Oricon Rankings sta effettuando le rilevazioni sulle vendite dal 2008, Demon Slayer è il secondo manga ad aver superato il traguardo delle 100 milioni di copie.

Dopotutto era già probabile un evento del genere considerato che i giapponesi hanno assaltato le fumetterie per Demon Slayer 23. Con questo ritmo, anche con un solo volume pubblicato, Demon Slayer potrebbe già confermarsi come uno dei manga più venduti del 2021 editoriale.