Altro record per Kagurabachi: top 5 su Manga Plus e debutto tra i migliori di sempre

Domenica 17 settembre 2023 - già lunedì 18 settembre per il fuso orario giapponese - alle ore 17:00 sono arrivati i classici capitoli di Weekly Shonen Jump tradotti in inglese e in altre lingue sul portale Manga Plus, il sito di streaming gratuito e legale messo in piedi da Shueisha. E tra questi c'era il primo capitolo di Kagurabachi.

La nuova serie di Weekly Shonen Jump ha avuto un debutto fenomenale. Il capitolo 1 di Kagurabachi è completamente introduttivo, ma le sue dinamiche, lo stile dei disegni e l'atmosfera sembrano aver intrigato da subito migliaia di lettori sparsi per tutto il mondo. In attesa di conoscere tra qualche mese i primi veri risultati del manga in Giappone, che rimane comunque il mercato principale di Shueisha, è da notare il risultato che la serie sta ottenendo.

Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato di come Kagurabachi stesse per superare Black Clover e Spy x Family - impresa poi raggiunta lo stesso giorno - ma la sua scalata non si è interrotta lì. In appena una settimana, il giovanissimo manga di Takeru Hokazono, con appena un capitolo pubblicato, ha ottenuto 429.000 visite, numero sicuramente destinato a crescere nel corso delle prossime settimane. Grazie a questo, il manga ha superato anche titoli famosissimi e seguiti come My Hero Academia.

Ciò ha portato Kagurabachi a entrare in top 5 su Manga Plus, un risultato straordinario per una serie di un autore giovane e senza storia, che è riuscito immediatamente a battere o intimorire serie note di autori veterani. L'impressione è che questi numeri potranno soltanto migliorare, chissà se sarà abbastanza per assicurarsi un suo proseguimento anche in futuro, senza il rischio di essere cancellato da Weekly Shonen Jump o comunque di vedere la sua storia interrompersi bruscamente.