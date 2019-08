Record of Lodoss War: si mostra in alcune immagini la figure di Deedlit

Nel corso di queste ultime ore, l'account Twitter @MechanicalJapan ha pubblicato alcune immagini relativi a una nuova action figure a tema Lodoss-tou Senki (Record of Lodoss War), light novel concretizzatasi grazie al lavoro di Ryō Mizuno, e specificatamente dedicata a Deedlit, uno dei personaggi principali dell'opera.

La figure è targata Max Factory e rientra nella linea PLAMAX della società, in particolare alla PLAMAX MF (minimum factory). Il prodotto, curato in molti dettagli - come visibile nelle immagini a fondo news - sarà alta 9cm, costerà circa 25 euro e sarà resa disponibile da dicembre 2019.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Record of Lodoss War, anche conosciuto come Cronaca della guerra di Lodoss, è un universo fantasy ideato dallo scrittore giapponese Ryō Mizuno e composto da romanzi, manga, serie animate e videogiochi. La Cronaca della guerra di Lodoss è nato originariamente come racconto ispirato ai diari di gioco di una campagna a Dungeons & Dragons di cui Mizuno era il dungeon master. Il racconto fu poi successivamente pubblicato sulla rivista giapponese per computer Comptiq dal 1986. L'opera venne ribattezzata replay - uno scritto simili alle light novel - e precedette i romanzi che Mizuno scrisse per la casa editrice Kadokawa Shoten a partire dal 1988, il tutto per un totale di nove volumi.

Il primo di questi volumi rappresenta il punto di partenza per i primi otto episodi della serie OVA Record of Lodoss War e per la serie manga Record of Lodoss War: The Grey Witch. Inoltre, anche il secondo volume fu adattato in un manga, oltre che in quattro CD radio drama. Gli ultimi cinque episodi della serie OVA sono invece solo vagamente ispirati alla storia raccontata dal terzo e dal quarto volume e si caratterizzano per un finale originale realizzato specificatamente per concludere la serie. L'anime Record of Lodoss War: Chronicles of the Heroic Knight rappresenta invece un adattamento molto più fedele dei volumi che vanno dal terzo al settimo.

La prima collezione di racconti brevi pubblicati con il titolo High Elf Forest: Deedlit Story sono invece serviti come base per il manga Record of Lodoss War: Deedlit's Tale. Successivamente Mizuno riprese in mano la storia e scrisse una nuova serie di romanzi, ovvero un prequel intitolato Legend of Lodoss ed un sequel intitolato Record of Lodoss War Next Generation. Qui di seguito potete leggere la sinossi della serie OAV:

"Con la tremenda battaglia tra Pharis, somma divinità della luce, e Pharalis, suprema dea delle tenebre, l'era degli dèi giunse al termine. Dopo innumerevoli combattimenti le ultime due dee rimaste, Marpha, madre della creazione, e Kardis, malefica dea della distruzione, si distrussero a vicenda generando una piccola isola maledetta dal sangue di Kardis: Lodoss. Molti anni sono passati dalla grande guerra degli dèi e gli umani hanno colonizzato Lodoss, dando inizio a una serie praticamente infinita di guerre. Questa volta il pericolo giunge da Marmo, piccola isola a sud-est di Lodoss in cui giace il corpo di Kardis, adorata presso un tempio in cui si è sviluppato un fertile culto religioso. Beld, sovrano di Marmo, ha dato il via a una campagna militare per colonizzare l'intera isola. I regni dell'entroterra non stanno ovviamente a guardare, e una nuova guerra globale è in procinto di iniziare..."