Record of Ragnarock: rivelato il cast ufficiale e i design dei personaggi

L'annuncio da parte di Warner Bros. Japan nel dicembre del 2020 di un adattamento animato della simpatica e particolare Record of Ragnarok, ha sorpreso gli appassioanti della serie scritta da Takumi Fukui e Shinya Umemura, e disegnata da Chika Aji, e di recente sono stati rivelati ulteriori e importanti dettagli, tra cui il cast dei doppiatori.

Tra Valchirie e Dei, i personaggi di cui è stato presentato il design sono molti, e in calce alla notizia potete vedere nello specifico gli artwork ufficiali di Shiva, Thor, Poseidone e Afrodite, rispettivamente doppiati da Tatsuhisa Suzuki, Hikaru Midorikawa, Takahiro Sakurai e Rie Tanaka, e come si può notare il design della trasposizione sembra essere particolarmente fedele all'originale, ideato da Chika Aji. Inoltre è stato confermato che a cantare l'ending theme, dal titolo Fukahi, ovvero "Inevitabile", sarà l'artista SymaG.

Tra gli altri doppiatori ci sono Soma Saito nel ruolo di Adam, Kazuhito Yamaji come il leggendario samurai Kojiro Sasaki, Junichi Suwabe come Hermes, Yukihiro Nozuyama come Heimdall, Sho Hayami sarà invece il potente e oscuro Odino, Yoshitsugu Matsuoka l'astuto e manipolatore Loki, Hinata Tadokoro ricoprirà il ruolo del dio greco della guerra, Ares, Miyuki Sawashiro sarà Brunilde, Tomoyo Kurosawa la giovane Geir, Tomokazu Seki Lu Bu, e infine Wataru Takagi un anziano Zeus. È stato anche confermato che il 28 marzo, nel corso dell'AnimeJapan 2021, ci sarà un intervento dei doppiatori di Brunilde, Thor e Lu Bu, visibile in diretta streaming.

Ricordiamo che è stato rivelato anche il numero di episodi che comporranno l'anime, e vi lasciamo ad uno speciale approfondimento della serie.