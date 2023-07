Record of Ragnarok 2, la forza di Budda nel nuovo trailer dell'anime di Netflix

È passato qualche anno dal debutto di Record of Ragnarok, l'incredibile battaglia che ha messo contro umani e dei di tutte le religioni per decidere il destino dell'umanità, ritenuta ormai troppo inferiore e inutile. Il torneo indetto da Brunhilde tuttavia potrebbe ribaltare questo risultato, e i primi scontri sono stati eccezionali.

La prima stagione di Record of Ragnarok mostrò i primi tre scontri, con due divinità vincitrici e un umano che si è fatto valere. Non ha cambiato di certo ritmo e intenti la seconda fase, con la seconda stagione di Record of Ragnarok su Netflix da gennaio scorso. Tuttavia, di questa seconda stagione, erano stati pubblicati soltanto i primi episodi che coprivano gli scontri quattro e cinque. Era però previsto anche il sesto, a breve in arrivo.

Il trailer di Record of Ragnarok 2 mette in risalto i due contendenti della prossima sfida. Dal lato degli umani c'è Budda, mentre dal lato delle divinità c'è Zeroshiki: saranno loro i protagonisti della sesta sfida nell'arena che ha già visto tanti morti. Il video disponibile nel tweet in basso, condiviso da Anime TV, mette bene in risalto questa situazione: in appena un minuto e mezzo, con voci giapponesi e sottotitoli in inglese, i due guerrieri risaltano e si affrontano senza esclusione di colpi. Chi vincerà tra Budda e Zeroshiki in questi cinque episodi, dall'11 al 15 di questa stagione?

I nuovi episodi di Record of Ragnarok esordiranno il 12 luglio 2023, manca quindi davvero poco al loro ritorno su Netflix.