Record of Ragnarok 2, quale sarà il destino degli umani nei prossimi episodi?

L'inizio della fine, l'umanità costretta a perire a causa dell'egoismo delle divinità e un intervento imprevisto da parte di una delle valchirie. Così inizia Record of Ragnarok, manga che recentemente è stato trasposto in anime disponibile su Netflix. Dei e umani hanno iniziato la loro straordinaria battaglia.

La prima stagione presente su Netflix, con i primi 12 episodi, ha presentato tre scontri che hanno coinvolto altrettanti dei e mortali. Abbiamo assistito alle vittorie di Thor e Zeus nei primi due scontri, mentre soltanto l'ultimo duello di Record of Ragnarok è stato vinto dagli umani, con la vittoria di Sasaki Kojiro. Quale sarà il destino degli umani negli episodi della stagione 2 di Record of Ragnarok? Naturalmente, se non volete spoiler provenienti dal manga evitate di proseguire con la lettura.

Nella prossima stagione vedremo sicuramente altri tre scontri. Il primo è quello tra Jack lo Squartatore ed Ercole, che si conclude con la vittoria dell'umano. Il pareggio tuttavia durerà poco dato che Raiden Tameemon perde contro Shiva nel quinto round. È ancora in bilico invece il risultato del sesto scontro tra Buddha e Zerofuku, che si concluderà tra qualche mese. Gli umani torneranno in parità o gli dei aumenteranno il distacco?

E quando uscirà la seconda stagione di Record of Ragnarok?