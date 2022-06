Record of Ragnarok 2: finestra d'uscita e poster con tutti i nuovi combattenti della lotta

Il successo ottenuto dalla prima stagione proposta su Netflix ha portato Record of Ragnarok anche nei teatri e in molti altri luoghi in Giappone. I fan di tutto il mondo però aspettano un seguito per l'ardita lotta tra umani e divinità che decreterà il destino dei primi. I guerrieri più forti del mondo devono quindi tornare per difendersi.

Tra i combattenti della prima stagione ci sono stati Thor, Li Bu, Zeus, Adamo, Poseidone e Sasaki Kojiro, ma ovviamente Record of Ragnarok ha tanti altri guerrieri da mostrare, con la fine che è ancora lontana. Alcuni di questi prenderanno parte ai prossimi episodi, con Netflix che ha dato notizie sulla seconda stagione di Record of Ragnarok.

Il manga di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui riceverà un secondo adattamento che verrà approfondito durante l'Anime Expo. Intanto però Netflix ha comunicato che Record of Ragnarok 2 arriverà nel corso del 2023 sulla piattaforma di streaming. In aggiunta, è stata presentata una locandina con i sei guerrieri che prenderanno parte alle prossime lotte all'ultimo sangue.

Come si può desumere, gli scontri vedranno Jack lo Squartatore contro Hercules, Raiden Tameemon contro Shiva e infine Budda contro Zerofuku. Non manca poi Brunhilde, valchiria che vuole salvare l'umanità e che è riuscita a ordire il tutto. Chi vincerà i prossimi tre round?