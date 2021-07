Record of Ragnarok 2, ecco quali scontri vedremo nella prossima stagione

Su Netflix è iniziata la guerra divina di Record of Ragnarok. La prima stagione ha convinto solo parzialmente gli spettatori, che si sono trovati davanti divinità e mortali in una battaglia che deciderà le sorti di questi ultimi. I primi guerrieri si sono già affrontati nei primi 12 episodi della serie.

Thor, Li Bu, Adamo, Zeus, Poseidone e Sasaki Kojiro sono già scesi in campo, dando battaglia e portando le vittorie alla loro fazione o subendo brucianti e letali sconfitte. Con questi sei combattenti fuori gioco, ne restano altri 20 da vedere in azione nel corso delle prossime stagioni di Record of Ragnarok. Ma di quelli rimasti quali scontri vedremo in Record of Ragnarok 2?

È possibile che la prossima stagione si concentri su altre tre sfide, che saranno le seguenti se Netflix e la casa d'animazione decideranno di seguire le stesse identiche orme del manga:

Jack lo Squartatore contro Ercole nel quarto round ;

; Raiden Tameemon contro Shiva nel quinto round;

Buddha contro Zerofuku nel sesto round.

Quest'ultimo round è ancora in corso nel manga e, di conseguenza, non si conosce il suo vincitore né quale sarà il prossimo scontro. Qual è la battaglia che vi piacerebbe più vedere nella prossima stagione di Record of Ragnarok?