Record of Ragnarok 2: la nuova stagione è disponibile su Netflix

A distanza di circa un anno e mezzo dal debutto della prima stagione di Record of Ragnarok, Netflix torna a proporre la guerra tra dei e uomini in forma animata nell'attesissimo sequel. A partire da oggi, dunque, la serie televisiva è disponibile alla visione all'interno del catalogo del colosso dello streaming on-demand.

Il trailer condiviso da Netflix appena qualche giorno fa preannunciava l'imminente uscita della stagione 2 che, come promesso, è arrivato questa mattina ad arricchire il palinsesto del servizio. In una notizia dedicata vi avevamo già anticipato tutti gli scontri di Record of Ragnarok 2, un sequel che avrà il compito di migliorare la passata stagione che non ha soddisfatto il pubblico a causa di un comparto tecnico non proprio all'altezza del materiale di partenza.

Il primo episodio della stagione 2 si intitola 'la battaglia tra il bene e il male' e Netlix la riassume quanto segue: "Gli dei non hanno nessuna intenzione di far vincere il prossimo round agli umani e presentano nientemeno che il grande eroe Ercole per la prossima battaglia".

E voi per quale fazione siete schierati? Diteci cosa ne pensate dei nuovi episodi, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver ripassato gli eventi con la nostra recensione di Record of Ragnarok.