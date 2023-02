Record of Ragnarok: Aphrodite torna protagonista dell'arena in questo cosplay

Record of Ragnarok è uno dei titoli più discussi di Netflix negli ultimi tempi, merito di una produzione originale particolarmente azzeccata che ha messo al centro della scena dei contro umani. La seconda stagione, andata in onda recentemente, è stata particolarmente apprezzata grazie ai personaggi che caratterizzano l'arena.

Da un paio di giorni ha compiuto il suo debutto la stagione 2 di Record of Ragnarok che ha ripreso la storia da dove eravamo rimasti, ovvero dallo scontro tra Jack lo Squartatore ed Ercole. Si tratta però solo della prima di due parti che caratterizzerà questo sequel, una notizia accolta con piacere dai fan che stanno apprezzando la storia.

A tal proposito, per supportare l'uscita della seconda stagione, la cosplayer Riiyuukii ha realizzato un'interpretazione originale di uno degli idoli del pubblico, ovvero la dea Aphrodite. Il lavoro dell'artista, che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia, ha riscosso un enorme apprezzamento grazie all'outfit particolarmente azzeccato e alla somiglianza col personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di Riiyuukii, vi piace il suo cosplay di Aphrodite? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.