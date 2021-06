Record of Ragnarok approda su Netflix: che la guerra tra dei e uomini abbia inizio

Ormai è innegabile, Netflix sta contribuendo a cambiare l'industria dell'animazione giapponese grazie ad un sistema di lavoro che richiede la necessità di avere tutte le puntate pronte entro un lasso di tempo a differenza della solita routine lavorativa degli studi di animazione. Ad ogni modo, è arrivato finalmente il turno di Record of Ragnarok.

Come avevano promesso i precedenti trailer dell'anime, aspettatevi dunque tanta azione e violenza nella nuova serie dello studio Graphinica. Conosciuto in Giappone con il titolo Shumatsu no Valkyerie, la storia segue le vicende di un torneo tra dei contro uomini che Netflix descrive con la trama che qui segue: "Prima di eliminare gli umani dalla faccia della Terra, gli dei concedono loro un'ultima possibilità per provare di essere degni di sopravvivere. Che il Ragnarok cominci."

A partire da oggi, dunque, Record of Ragnarok è disponibile su Netflix sia con sottotitoli in italiano che con il doppiaggio in lingua nostrana. La serie si compone di una prima stagione di 12 episodi e attualmente non ci sono ancora conferme su un eventuale seguito che il colosso americano discuterà a tempo debito. Vi ricordiamo inoltre che l'editore Star Comics ha annunciato il manga originale nel nostro Paese lo scorso anno e attualmente sono disponibili i primi 5 volumi di cui l'ultimo a partire dalla giornata di ieri.

