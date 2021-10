Record of Ragnarok e Baki: Netflix celebra i due anime di combattimento con un poster

Netflix negli ultimi anni ha spinto molto l'acceleratore sugli anime, proponendo sulla sua piattaforma non soltanto prodotti fatti e finiti oppure creati per la TV giapponese, ma anche show prodotti personalmente e disponibili soltanto sulla sua piattaforma. Come anime di combattimento spiccano sicuramente Baki e Record of Ragnarok.

Baki ormai è una certezza su Netflix da diversi anni, con la storia del combattente che si è rinnovata con Baki Son of Ogre, nuova serie da poco disponibile sul portale del colosso dello streaming. L'avventura di Baki continuerà ancora con altri episodi, dimostrando quanto è di successo per Netflix. Negli ultimi mesi però ha fatto la sua comparsa anche Record of Ragnarok, basato sull'omonimo manga disponibile in Italia con Star Comics. La battaglia tra dei e umani è stata sanguinaria e, nonostante i difetti, attraente, tanto da consentire il rinnovo della serie con una seconda stagione.

I due anime di Netflix ora si trovano fianco a fianco in questa locandina che unisce Baki e Record of Ragnarok. A sinistra vediamo il protagonista della serie sui lottatori più forti, a destra invece c'è Adamo, l'umano che ha sfidato Zeus nel combattimento in arena. Chissà se un giorno li vedremo sfidarsi l'uno contro l'altro in una serie d'eccezione sempre a marchio Netflix.