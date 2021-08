Record of Ragnarok: chi sono le Valchirie, le aiutanti dell'umanità

Il manga e l'anime di Record of Ragnarok hanno mescolato un'infinità di credenze e religioni, permettendoci in tal modo di vedere Odino al fianco di Zeus, Shiva insieme a Belzebù e tanti altri ancora. Questi esseri superiori hanno deciso di portare a sterminio l'umanità, ma c'è qualcuno che non ha accettato la cosa: Brunhilde la Valchiria.

Brunhilde è soltanto la prima di alcune sorelle, che in Record of Ragnarok sono tredici. Ma chi sono davvero le Valchirie nei miti e quali sono apparse finora nel manga e nell'anime?

Personaggi dei miti norreni, sono coloro che scelgono i guerrieri caduti in battaglia per portarli al Valhalla o al Fólkvangr. Non a caso, il termine Valchiria in originale deriva proprio dall'unione delle parole "scegliere" e "guerriero caduto in battaglia", quindi colei che sceglie i guerrieri caduti in battaglia. Il loro compito è di seguire le volontà di Odino, loro padre, e nei miti norreni sono principalmente dieci.

In Record of Ragnarok invece abbiamo 13 valchirie che accompagneranno gli umani nei loro scontri. Nel manga attualmente in corso abbiamo conosciuto:

Brunhilde (la prima sorella)

Hrist (la seconda sorella)

Thrud (la terza sorella)

Randgriz (la quarta sorella)

Reginleif (la settima sorella)

Hlokk (l'undicesima sorella)

Goll (la tredicesima sorella)

Ne mancano quindi otto da conoscere, che potrebbero essere Hildr, Sigrun, Svava, Silvia e Sigrdrífa, le più frequenti nei miti. Sicuramente ne conosceremo delle altre nella seconda stagione di Record of Ragnarok. L'anime però si dimostra ricco di personaggi importanti anche dal lato umano: non perdetevi la storia del condottiero cinese Lu Bu.