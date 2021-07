Record of Ragnarok, chi sarà il vincitore finale del torneo?

I fan hanno da poco scoperto l'anime di Record of Ragnarok su Netflix, che ha messo di fronte divinità e umani in una battaglia leggendaria. Ogni uomo affronterà un dio in una lotta all'ultimo sangue e chi vincerà più scontri deciderà le sorti dell'umanità. Grazie alle valchirie, questa lotta impari è diventata più accesa ed equilibrata.

Nell'anime di Record of Ragnarok si sono tenuti già tre scontri, che hanno dato l'esito di 2-1 per le divinità. Nel manga di Record of Ragnarok ci sono stati altri due scontri, portando il risultato totale sul 3-2, mentre il sesto scontro ancora in corso potrebbe riequilibrare il risultato finale. Ma alla fine chi sarà il vincitore finale del torneo di Record of Ragnarok?

Con altre sette battaglie ancora da definire, ce n'è di acqua sotto i ponti che deve passare ancora. Inoltre, considerata la brutalità e la schiettezza di certe scene del manga e dell'anime non è detto che il trio di autori della serie sia per forza intenzionato a farla finire "bene", con la vittoria dell'umanità e quindi la salvezza dei mortali. Sicuramente tutto si ridurrà all'ultimo scontro per mantenere alta la suspense, ma alla fine le divinità potrebbero anche vincere rendendo vano il tentativo di Brunhilde.

L'esito è rimandato però di almeno 3 o 4 anni, considerato il ritmo di pubblicazione della storia.