Record of Ragnarok: tutti i combattenti rimasti in gara nel manga

La prima stagione di Record of Ragnarok su Netflix ha presentato 3 dei 13 scontri che andranno a comporre il gigantesco torneo con il quale verrà deciso il destino dell'umanità. Thor, Zeus e Poseidone sono scesi in campo per le divinità, Li Bu, Adamo e Sasaki Kojiro invece sono stati i combattenti degli umani.

Gli scontri della seconda stagione di Record of Ragnarok vedranno coinvolti altri 6 individui: Zerofuku, Shiva, Ercole, Jack lo Squartatore, Raiden Tameemon e Budda. Quali sono quindi i partecipanti rimasti in gara in Record of Ragnarok e come si evolverà la situazione nell'opera?

Esclusi i contendenti del sesto scontro che si sta tenendo ora nel manga, gli dei in gioco sono:

Loki

Apollo

Susano'o no Mikoto

Anubi

Odino

Belzebù

Invece gli otto umani rimasti in gara sono:

Qin Shi Huang

Re Leonida

Nikola Tesla

Grigori Rasputin

Souji Okita

Michel Nostradamus

Simo Häyhä

Sakata Kintoki

Ci troviamo in una situazione in cui ci sono quindi 6 divinità e 8 umani, dopo il cambio di programma avvenuto recentemente e che ha sorpreso tutti in Record of Ragnarok. Considerata la situazione, il torneo potrebbe veder venir meno due umani oppure l'aggiunta di due ulteriori divinità per riequilibrare la situazione.

Quali divinità aggiuntive vorreste vedere in futuro in Record of Ragnarok?