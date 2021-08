Record of Ragnarok continua con la seconda stagione dell'anime secondo un rumor

Era solo questione di tempo prima che si iniziasse a discutere del futuro di Record of Ragnarok, l'anime arrivato su Netflix e che ha fatto molto discutere in rete in bene e in male. Pare, dunque, che la serie televisiva continuerà con una seconda stagione nel prossimo futuro.

C'è ancora diverso materiale per produrre ben più di un sequel di Record of Ragnarok, tuttavia ancora Netflix non si era sbilanciata in merito all'argomento. A farlo, infatti, sono stati due insider che nelle scorse ore hanno riportato la notizia del sequel in produzione, informazione tuttavia sprovvista di ulteriori dettagli circa la conferma dello studio di animazione e del coinvolgimento del colosso americano.

Non sappiamo dunque se il seguito approderà nuovamente su Netflix, tuttavia è lecito domandarsi se lo staff cambierà qualcosa visto un comparto tecnica nella precedente stagione largamente al di sotto delle aspettative. Merito del successo della serie è attribuito anche ai numerosi cosplay di Afrodite, la dea dell'amore che ha conquistato il web grazie al suo eccentrico character design.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi giorni per tutte le conferme del caso, vi consigliamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per gli aggiornamenti futuri su Record of Raganrok 2. E voi, invece, vi aspettavate un sequel? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.