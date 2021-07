Record of Ragnarok: un cosplay di Afrodite da Hane Ame con un easter egg gigantesco

Con l'arrivo di Record of Ragnarok su Netflix, gli spettatori hanno conosciuto la versione delle divinità e degli umani ritratti da Ajichika e ripresi dallo studio Graphinica, che li ha poi portati in versione animata. Caricaturali, estrosi, belli e unici, c'è chi ha attirato l'occhio più degli altri.

Pur non facendo parte dei lottatori principali di Record of Ragnarok, il pubblico è riuscito comunque a ottenere un ruolo abbastanza di rilievo in questa storia dove i protagonisti sono i combattimenti. E nella vastissima platea che comprende umani trapassati ed entità sovrannaturali c'è lei, la dea della bellezza. Afrodite è sempre stato l'emblema di tutto ciò che può piacere, rappresentata con una forma diversa a seconda del tempo.

La popolarità di Afrodite è schizzata immediatamente alle stelle e non a caso sono nati dei cosplay sul personaggio di Record of Ragnarok abbastanza in fretta. Negli scorsi giorni c'è stata una particolare cosplayer molto rinomata e conosciuta a livello globale che ha rivelato di voler interpretare il personaggio. Già infatti da qualche giorno su Instagram Hane Ame aveva mostrato il suo lavoro sulla parrucca che avrebbe usato per il suo cosplay di Afrodite, ora diventato realtà.

Nelle ultime ore, la cosplayer ha aggiunto le foto con la dea della bellezza su Instagram ottenendo naturalmente un consenso pauroso in breve tempo. Differenziandosi dalle altre, ha voluto però aggiungere anche un easter egg de L'Attacco dei Giganti, con una delle foto dedicate ai colossali. Vi piace questa nuova interpretazione di Afrodite, la dea della bellezza di Record of Ragnarok?