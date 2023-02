Record of Ragnarok: un cosplay di Aphrodite, la dea dalle proporzioni esagerate

Record of Ragnarok è un manga e anime giapponese che narra la storia di un conflitto tra gli dei e l'umanità, ambientato in un torneo chiamato per l'appunto Ragnarok. In questo evento, gli dei devono scegliere i loro rappresentanti per affrontare gli esseri umani in un'epica battaglia che deciderà il destino dell'umanità.

Tra le divinità che appaiono in Record of Ragnarok ci sono alcuni dei personaggi più noti della mitologia nordica, greca, egizia, induista e di altre religioni. Gli dei si presentano come entità potenti e affascinanti, ognuna con la propria personalità e il proprio stile di combattimento. Tra di essi si distinguono nomi come Thor, Zeus, Poseidone e Shiva, tutti pronti a combattere per dimostrare la superiorità dei loro pantheon.

Una delle divinità più interessanti in Record of Ragnarok è Afrodite, la dea greca dell'amore e della bellezza. Nella serie, Afrodite viene rappresentata come una figura sensuale e narcisistica, che si vanta del proprio aspetto e della propria popolarità tra gli dei e gli uomini. Afrodite non è una combattente molto abile, dato che rimane prevalentemente a osservare le sfide nel torneo e utilizzando la sua bellezza e il suo fascino per manipolare gli altri.

Con la seconda stagione di Record of Ragnarok disponibile su Netflix, sono tornate anche le interpretazioni della divina figura greca. Sinai propone al pubblico questo cosplay di Aphrodite dalle forme esagerate, così come è stata tratteggiata nella serie di Ajichika, Fukui Takumi e Shinya Umemura. E ci sarà ancora spazio per lei, con gli episodi finali di Record of Ragnarok in arrivo nel 2023.