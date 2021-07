Record of Ragnarok: un cosplay della dea Afrodite diventa virale

Da circa un mese è stato reso disponibile su Netflix l'anime di Record of Ragnarok, che mischia insieme religioni e culti di ogni tipo e provenienti da ogni parte del mondo, facendo affrontare alle divinità più famose gli umani più potenti. Abbiamo quindi già visto tanti personaggi storici e gli dei più importanti anche tra il pubblico.

Tra la platea ha già incantato Afrodite, la Dea della Bellezza che è stata disegnata da Ajichika in modo indubbiamente caricaturale ma comunque attraente. La popolarità di questa divinità, che non è comunque al centro degli scontri di Record of Ragnarok, si è riversata nei numerosi cosplay di Afrodite spuntati in rete nel corso delle ultime settimane.

Man mano che il tempo passa, ne vengono proposti alcuni che diventano sempre più virali. Negli ultimi giorni è stata la modella americana Kristen Lanae a proporre il suo cosplay di Afrodite diventato apprezzatissimo tra i suoi follower. Nella foto in basso possiamo ammirare un'altra versione della divinità, con i soliti capelli biondi lunghi adornati da alcuni fiori e un abito bianco molto sottile.

Non mancano poi i due uomini di fianco che hanno reso Afrodite di Record of Ragnarok un meme. La foto ha raggiunto oltre 25000 like, testimoniando che questo personaggio sta attirando molto il pubblico.