Record of Ragnarok: un cosplay di Eva, la prima bellezza dell'umanità

Secondo la religione cristiana, l'umanità ha avuto origine da due umani creati da Dio, Adamo ed Eva. I due furono poi cacciati dall'Eden a causa del famoso evento con la mela, che li portò poi a dare vita alla loro progenie e al resto dell'umanità. Il duo si è ripresentato in una nuova versione con l'anime di Record of Ragnarok.

Il secondo scontro di Record of Ragnarok ha visto protagonista Adamo, il primo uomo dell'umanità. Il ragazzo ha potuto però avere un sostegno particolare, quello di Eva. La donna creata da Ajichika e poi ripresa dagli animatori si è presentata con dei lunghissimi capelli biondi, qualche foglia di fico che copre i punti più nevralgici e una bellezza che ha incantato tutto il resto della platea.

La cosplayer Fujita Aku ha deciso di mettere in scena questo personaggio con alcune foto caricate su Instagram e diventate velocemente virali. Ecco il cosplay di Eva da Record of Ragnarok che fa brillare la bellezza della prima donna dell'umanità, riprendendo tutti i dettagli principali della trasposizione. Il post di Fujita è stato apprezzato molto, con oltre 20000 like in pochi giorni.

Non è la sola ad aver portato in questo formato la prima donna: anche Meenfox ha proposto il suo cosplay di Eva.