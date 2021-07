Record of Ragnarok: la dea della Bellezza Afrodite in un cosplay di NekoNeko

Netflix ha portato da poco nel suo catalogo un nuovo anime, ispirato a un manga in corso mensilmente in Giappone. Record of Ragnarok è un concentrato di violenza e azione che ha messo di fronte umani e divinità, nel tentativo di arginare la voglia degli esseri superiori di sterminare gli uomini.

Durante la prima stagione di Record of Ragnarok abbiamo quindi visto apparire svariati dei con alcuni di questi come Shiva che hanno causato problemi in alcuni paesi. Altri invece hanno spinto alla creazione di meme che hanno coinvolto le eroine di ONE PIECE, Jujutsu Kaisen e altri anime. E proprio quest'ultima, Afrodite, ha deciso di presentarsi anche nella vita vera con un cosplay.

Nell'anime ispirato al manga di Ajichika, Takumi Fukui e Shinya Umemaru è apparsa una versione della divinità della bellezza e dell'amore molto estremizzata e caricaturale. La cosplayer asiatica Nekoneko JX ha deciso di calarsi nei panni della divinità di Record of Ragnarok pubblicando svariate foto sul suo account Instagram. Il post con il cosplay di Afrodite è stato molto apprezzato, ottenendo quasi 15000 like. In basso potete osservare questa versione della divinità con il suo vestito, le forme e i dettagli.