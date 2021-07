Record of Ragnarok distrugge l'internet: ecco il cosplay di Afrodite di Tai Tai

Record of Ragnarok è uno dei titoli del momento, una serie animata divenuta virale ma non per i motivi che gli autori si aspettavano. L'anime approdato su Netflix e curato da Studio Graphinica si è infatti scontrato con numerosi problemi, la maggior parte di natura tecnica e inaccettabili per un'opera così ricca di combattimenti.

Ciò che invece ha conquistato e monopolizzato la rete al momento del debutto della serie è il personaggio di Afrodite, la dea greca rappresentata in un modo piuttosto originale che ha convinto decine di artisti a tentare di riprodurre il suo ingresso in pompa magna. Alcuni di questi sono talentuosi cosplayer che hanno invaso e conquistato la rete di reinterpretazioni più o meno realistiche, basti pensare a geniale lavoro di Lowcostcosplay.

Ad ogni modo, recentemente anche la famosa tai tai, cosplayer che vanta oltre 271 mila seguaci solo su instagram, ha voluto omaggiare la dea greca con un'interpretazione che ha riscosso qualcosa come 24 mila manifestazioni di apprezzamento e migliaia di commenti. Potete dare un'occhiata al set completo nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Afrodite, vi piace il lavoro di tai tai? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.